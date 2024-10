Udinese, Runjaic "A Milano senza paura, mancherà capitan Thauvin"

vedi letture

(ANSA) - UDINE, 18 OTT - "Abbiamo sfruttato bene questa pausa, soprattutto durante la prima settimana. Due allenamenti al giorno, parecchio intensi. Lovric e Payero sono al 100% e lavorano con la squadra, domani saranno certamente convocati. Capitan Thauvin, invece, ha ancora a che fare con il problema al costato accusato nel match contro l'Inter. Quindi, per ora, non può giocare". Lo ha annunciato, in conferenza stampa, Kosta Runjaic, alla vigilia della trasferta a San Siro con il Milan. L'Udinese è pronta a vendere cara la pelle al Meazza: "Faremo tutto il possibile per metterli in difficoltà affinché non riescano a mettere in campo la loro grande qualità - ha promesso Runjaic -. Dovremo coprire bene gli spazi ed essere compatti, il Milan non è magari in un gran momento ma ha grandissime individualità. Dobbiamo lavorare tutti insieme in campo, in maniera disciplinata con il giusto equilibrio tra le due fasi, tenere bene il pallone e cercare di far correre il Milan, vedremo se ci riusciremo". I pericoli per i suoi saranno tanti: "Leao e Pulisic sono difficili da contenere, se li si lascia correre e prendere velocità riescono a mettere in difficoltà chiunque ma non c'è una ricetta particolare.

Dobbiamo lasciare poco spazio e non fare errori in fase di possesso. Sono giocatori che determinano le partite e per i quali i tifosi vengono allo stadio". Nella formazione titolare, accanto a bomber Lucca, potrebbe esserci Iker Bravo: "Ci sto pensando, si è allenato molto bene in queste settimane - ha ammesso Runjaic - È un giocatore di gran valore, ha buoni principi di gioco, in allenamento segna molti gol. Si vede che ha qualcosa di speciale. Vorrebbe sempre giocare, è un ragazzo davvero ambizioso". Circa gli altri indisponibili, il tecnico tedesco ha spiegato che "Kristensen rientrerà in gruppo la prossima settimana, anche Sanchez è sulla strada del rientro. Atta ha avuto un problema muscolare in settimana, non so se potrò averlo disponibile domani. Pizarro si allena con la squadra, ma deve ancora trovare il giusto ritmo. Ha saltato la preparazione: dobbiamo essere attenti, gestire al meglio il carico di lavoro per evitare ricadute". (ANSA).