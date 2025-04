Udinese, Runjaic: "Concessi gol troppo facili al Milan"

Al termine della sconfitta contro il Milan, il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic ha commentato così la gara come riporta il sito ufficiale del club bianconero: “Abbiamo concesso gol troppo facili, da non concedere mai. Gli abbiamo offerto troppe chance e questi sono i risultati. Abbiamo perso troppi duelli, Lucca è un po’ stanco poi in generale siamo stati carenti di qualità mentre il Milan ne ha avuta tanta. È molto semplice la ricetta: dobbiamo continuare a lavorare e rimanere calmi e positivi. Credo che Atta sia stato l’unico giocatore a rendersi protagonista, si è preso responsabilità ed è stato molto attivo mi è piaciuto molto come ha giocato. Lucca deve solo stare tranquillo, lavorare e pensare a fare meglio dalla prossima gara. Noi tutti lo supportiamo.

Obiettivo? Due settimane fa ho detto che volevamo arrivare a 50 punti ma mancano 6 partite e tutto è possibile. Concentriamoci sulla prossima gara col Torino e lavoriamo duro per fare meglio”.