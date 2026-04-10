Udinese, Runjaic: "Contro il Milan vogliamo fare punti"

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(ANSA) - UDINE, 10 APR - "Da quando sono in Italia non ho ancora fatto punti contro il Milan, loro sono la seconda difesa del campionato, sono rimasti imbattuti per 24 giornate ed erano secondi fino alla settimana scorsa. Faranno di tutto per ripartire dopo la sconfitta di Napoli, davanti ai loro tifosi. L'obiettivo minimo del Milan è la Champions League, ma anche noi abbiamo i nostri obiettivi. Vogliamo fare una bella prestazione, tanta gente guarderà la partita allo stadio e in tv e vogliamo far vedere chi siamo, restando concentrati come contro il Como". Lo ha affermato Kosta Runjaic, in conferenza stampa, alla vigilia della trasferta di San Siro della sua Udinese. "Il nostro obiettivo è concludere meglio dello scorso anno - ha aggiunto -. Ci bastano 5 punti per superare il risultato della scorsa stagione, ma vogliamo fare di più. Raggiungere i 50 punti sarebbe un grande passo in avanti, soprattutto se andiamo a vedere le ultime 10-11 stagioni dell'Udinese, ma per centrare questo obiettivo dobbiamo lavorare duro e rimanere sempre concentrati. Abbiamo meno pressione addosso di altre squadre, ma non ci mancano le motivazioni, anzi.

Vogliamo fare più punti possibili in questo finale di stagione, abbiamo la testa sgombra ma non siamo spensierati". Quanto agli indisponibili, sicuramente out Zanoli e Zemura, mentre "Buksa è migliorato tanto e se tutto va bene verrà con noi a Milano, poi vedremo se giocherà, ma sarebbe già positivo che sia disponibile, nelle partite successive potrà tornare a dare il suo contributo. È positivo riavere Davis, contro il Como ci è mancato, è in forma e domani sarà titolare". Secondo il tecnico tedesco, "è possibile che il Milan cambi modulo, ma non ci importa più di tanto, perché hanno grande qualità a prescindere e davanti si scambiano molto le posizioni. Siamo pronti a tutto, cercheremo di fare il nostro gioco, sapendo che, come contro il Como, dovremo rimanere concentrati per 95' e non dovremo commettere errori che il Milan possa sfruttare. Loro sono un top team, possono cambiare i moduli e i titolari, ma hanno sempre grande qualità, anche dalla panchina. Il fattore decisivo sarà come noi giocheremo, dovremo mettere in campo le nostre idee ed essere mentalmente presenti come abbiamo fatto lunedì". (ANSA).