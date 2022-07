Udinese, Sottil: "Lavoriamo duro per farci trovare subito pronti per il Milan"

MilanNews.it

© foto di Federico Gaetano

Andrea Sottil, tecnico dell'Udinese, ai microfoni di DAZN, nello speciale sui ritiri delle squadre di Serie A, ha commentato il suo arrivo all'Udinese, queste le sue dichiarazioni: “Ho sempre sognato di avere come prima panchina in Serie A l’Udinese, il mio sogno si è realizzato. Penso che l’intelligenza dell’allenatore sia continuare sulla linea tattica con cui la squadra si trova meglio e con questa l’Udinese nel girone di ritorno scorso ha fatto cose ottime. Mio figlio Riccardo? Abbiamo fatto un percorso insieme di crescita, lui ha sempre giocato a calcio da quando ha iniziato a camminare, sono contento che sia dove si trova perché se lo è meritato. Spesso quando sei figlio di un ex giocatore il percorso è più difficile non è agevolato, non so perché. Incrociarlo sarà un’emozione particolare. Promesse per la stagione? Quello che posso mantenere, ovvero lavorare duro per farci trovare subito pronti fin dalla prima partita in Coppa Italia e la trasferta a Milano con il Milan”.