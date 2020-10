Udinese-Vicenza, Gotti tra turnover e rivoluzione tattica

E' appena cominciata la sfida di Coppa Italia tra Udinese e Vicenza. I friuliani, come noto, saranno i prossimi avversari del Milan in campionato. Luca Gotti, tecnico dei bianconeri, ha optato per una rivoluzione tattica, confermando però il punto fermo Rodrigo De Paul. Questa la formazione dei padroni di casa: Scuffet; Stryger Larsen, Bonifazi, Samir, Zeegelaar; Forestieri, de Paul, Makengo; Deulofeu, Nestorovski, Pussetto.