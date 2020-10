UEFA, via libera per la Champions a Bergamo: l'Atalanta lascia San Siro

Buone notizie per l'Atalanta, che pregusta già di giocare la prossima edizione della Champions League tra le mura amiche del Gewiss Stadium e non più 'ospite' a San Siro'. Questo il comunicato ufficiale dei nerazzurri dopo il via libero odierno da parte della UEFA: "Adesso è ufficiale: il Gewiss Stadium ospiterà le prossime partite casalinghe dell’Atalanta impegnata nella Champions League 2020-2021. Il via libera definitivo è stato dato dalla Uefa nel pomeriggio di oggi. Il Gewiss Stadium farà il suo storico debutto ufficiale in Uefa Champions League il prossimo 27 ottobre in occasione del match Atalanta-Ajax".