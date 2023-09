Velocità e fiuto del gol: i sardi si affidano così a Zito Luvumbo

Il Cagliari è in crisi di gol e risultati, tra le poche gioie di questo inizio di stagione è notevole l'impatto in Serie A del giovane attaccante angolano Zito Luvumbo. Il giovane classe 02' è sicuramente un giocatore da non sottovalutare, per l'entusiasmo che mette in campo ma soprattuto le caratteristche tecniche messe mostra in queste prime partite: velocità, forza fisica e quella giusta spensieratezza di chi è giovane e vuole divertire e divertirsi. Il primo e unico gol del Cagliari finora, recita proprio il nome di Luvumbo, in rete nella sfortunata trasferta di Bologna persa per 2-1.