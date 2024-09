Venezia, Busio: "Ovviamente sarà dura col Milan, hanno qualità, ma anche noi la abbiamo e faremo di tutto per mostrarla a San Siro"

vedi letture

Gianluca Busio ha rinnovato con il Venezia fino al 2026, segnale importante per il club che, vista la scadenza nel 2025, rischiava di perderlo a zero. Il centrocampista, nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha spiegato il perché di questa sua scelta: "Non ho mai pensato al rischia di andare via da svincolato. Si sarebbe creata una situazione difficile e ho un ottimo rapporto con il presidente e il direttore. La decisione giusta era prolungare di un anno, poi vedremo. Non vorrei essere da nessuna parte se non qui a Venezia".

Dopo la sosta, i lagunari ripartono dal Meazza, dove li attende il Milan bisognoso di punti: "Ovviamente sarà dura, hanno qualità, ma anche noi la abbiamo e faremo di tutto per mostrarla. San Siro non è un posto facile per chi non ci ha mai giocato, ma abbiamo un bel po' di ragazzi che l'hanno già vissuto e possono aiutare gli altri. Sarà un buon test in questa fase della stagione. Siamo pronti, meritiamo la Serie A".

Infine ha concluso facendo un bilancio dell'Olimpiade vissuta con gli Stati Uniti: "Avevamo una buona squadra e abbiamo fatto bene, il nostro obiettivo era passare la fase a gironi e ce l’abbiamo fatta. È stata l’esperienza sportiva più bella della mia vita".