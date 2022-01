Venezia, Ceccaroni a Sky: "Marcare Ibra sarà un'emozione unica"

Intervistato da Sky prima della sfida contro il Milan, Pietro Ceccaroni, difensore del Venezia, ha rilasciato queste parole: "Marcare Ibra sarà un'emozione unica, è un sogno che avevo fin da bambino. Dopo tanta gavetta siamo in A ed è bellissimo giocatore una partita del genere. Non vediamo l'ora di iniziare. Ci siamo preparati bene, a Salerno non abbiamo giocati, ma siamo pronti per scendere in campo. A fine gara proverò a prendere la maglia di Ibra, ma so che è molta ambita".