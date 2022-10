Verona, Gunter a DAZN: "Dopo l'autogol dell'anno scorso è giusto che facessi gol oggi"

MilanNews.it

Koray Gunter è stato intervistato da DAZN nel post partita di Verona-Milan.

Sulla partita: “L’allenatore mi ha dato più libertà di attaccare. Con un pochino più di fortuna potevo farne un altro. Ma per ora sono contento per il mio primo gol”.

Sull’autogol dell’anno scorso: “È giusto che oggi faccio gol perché è passato un anno da quell’autogol disastro. Sono contento per il gol. Il calcio scrive queste storie. Un anno fa era al contrario, quest’anno l’ho fatto io”.

Cosa non ha funzionato: “Non lo so. Ma tutti noi vediamo un’altra squadra quando giochiamo in questo modo: siamo abituati a giocare ed allenarci in questo modo. Noi siamo una squadra deve giocare così. Abbiamo avuto tecnici diversi, abbiamo provato a cambiare sistema ma ci siamo trovati un po’ in difficoltà. Anche quest’anno è stato così ma credo che ora siamo sulla strada giusta”.