Verona, oggi allenamento pomeridiano a porte chiuse

L'Hellas Verona sarà il prossimo avversario del Milan sabato alle 15 a San Siro. Gli scaligeri, come riporta il sito ufficiale, si ritroveranno al Sporting Center "Paradiso" questo pomeriggio per una seduta di allenamento a porte chiuse. La squadra di mister Baroni ha perso Josh Doig per una distorsione della caviglia nell'ultima giornata contro il Bologna.