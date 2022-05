Verona, Tudor a DAZN: "Il Milan ha vinto meritatamente, ha una fisicità e una corsa impressionanti"

MilanNews.it

Al termine del match contro il Milan, Igor Tudor, tecnico del Verona, ha spiegato ai microfoni di DAZN:

Sul Milan: "Il Milan ha fatto una bella gara, ha vinto meritatamente perchè sono stati più bravi. Noi abbiamo fatto una buona gara, ma niente di più. Faccio i complimenti ai rossoneri".

Sulla prestazione offensiva del Verona: "Il Milan gioca uomo a uomo, hanno giocatori forti per fare questo gioco. Abbiamo avuto delle opportunità, ma è chiaro fare fatica contro queste grandi squadre. Non è facile, noi ci abbiamo provato. Peccato per il gol ad inizio secondo tempo, mi ha fatto arrabbiare perchè ne abbiamo parlato anche in settimana dei loro contropiedi sui nostri corner. Quella rete ci ha tagliato le gambe. Il Milan ha comunque vinto meritatamente".

Sulla crescita del Verona: "Al Verona non manca nulla, abbiamo 52 punti, sono una roba pazzesca. Abbiamo fatto una grande stagione, abbiamo fatto belle gare anche contro grandi squadre. La realtà è che noi possiamo fare bene contro le grandi se non stanno bene. Il Milan ha una fisicità e una corsa impressionanti".

Su Ibra: "Gli ho chiesto quanto vuole giocare ancora, mi ha detto che ha qualche problema al ginocchio ma vuole andare avanti. Non so se andrà avanti, dovete chiederlo a lui".