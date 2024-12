Verona, Zanetti: "Importante come affronteremo il Milan, con che testa e con che cuore"

L' Hellas Verona, prossimo avversario del Milan venerdì sera alle 20.45 in Veneto allo stadio Bentegodi, è rinato a Parma e ha trovato una vittoria fondamentale in uno scontro diretto per la salvezza. Il tecnico Zanetti salva in questo modo la sua panchina e può guardare al futuro con più serenità. Ieri l'allenatore ha parlato in conferenza stampa nel post gara, dal Tardini, e ha citato anche i rossoneri di Fonseca.

Questo è l'assetto giusto a livello tattico?

"Potremmo aprire mille discorsi. La strada ora è questa, ho cercato di metter tutti a proprio agio. Con questo sistema alcuni fanno fatica a trovare, altri sono più a loro agio. Ci aspettano partite difficile, in Serie A bisogna saper stare dentro le difficoltà con la testa giusta. Altrimenti si è sempre in discussione, anche se perdo settimana prossima contro il Milan. E' importante come affronteremo il Milan, con che testa e con che cuore. Dobbiamo avere il dna del Verona, che ritengo sia il mio, quello del direttore sportivo. Siamo stati degni della piazza e della tifoseria. La strada è quella, oggi i ragazzi son stati come noi e si son tolti questa soddisfazione".