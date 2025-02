Verona, Zanetti: "Non puoi mai giocare libero mentalmente e queste sono partite difficili. All'andata bene per atteggiamento"

Prima del match contro i rossoneri, gara valida per la 25° giornata della Seria A Enilive 2024/2025, ad intervenire ai microfoni di DAZN per gli scaligeri è stato l’allenatore Paolo Zanetti.

Queste le sue parole:

In questi giorni quanto ha lavorato sulla testa dei suoi giocatori? Questa partita può permettervi di giocare più liberi mentalmente?

“Non puoi mai giocare libero mentalmente e queste sono partite difficili. Veniamo du una sconfitta pesante ma dobbiamo cercare di riprenderci per alzare la nostra autostima. Tutti insieme dobbiamo superare le difficoltà”.

Ripensando alla gare di andata, cosa va ripetuto e cosa va assolutamento tolto in questa gara?

“All’andata abbiamo fatto una grande partita dal punto di vista dell’atteggiamento, come anche in altre gare. Dobbiamo ripetere quel tipo di gioco e non sbagliare nulla”.

Centesima gara in A e non ha mai vinto in questo stadio. Che regalo vorrebbe?

“Sarebbe fantastico fare risultato come premio per le 100 gare”.