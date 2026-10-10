Veronica Squinzi su Sassuolo-Milan: "La squadra affronterà questa partita con la determinazione e impegno che una sfida come questa merita"
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La figlia del patron Squinzi, Veronica, alla vigilia di Sassuolo-Milan si è raccontata a La Gazzetta dello Sport parlando anche della sfida did domani
Alla vigilia di Sassuolo-Milan Veronica Squinzi, figlia di Giorgio ed oggi amministratore delegato della MAPEI, si è raccontata ai taccuini dei colleghi de La Gazzetta dello Sport tra ciclismo, famiglia e calcio, che la vede oggi impegnata nella causa neroverde. La figlia dello storico patron emiliano ha poi presentato anche la sfida di domani contro il Diavolo, squadra alla quale papà Giorgio era molto legato.
Domenica arriva il Milan, altra passione di famiglia, specie di suo padre Giorgio. È una gara particolare?
"Non solo di mio padre, ma anche di mia zia. A casa nostra il Milan è sempre stato amato e rispettato. Sono sicura che la squadra affronterà questa partita con la determinazione e l’impegno che una sfida come questa merita".
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