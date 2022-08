Verso Atalanta-Milan, la probabile formazione degli orobici

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Scelte obbligate o quasi per Gian Piero Gasperini in vista del Milan. Demiral e Zappacosta sono tornati in gruppo, ma verranno valutati nelle ultime due sedute di allenamento, mentre Ederson potrebbe tornare contro l'Hellas Verona. Da valutare anche Koopmeiners, l'olandese da martedì si sta allenando a parte. Davanti a Musso spazio a Toloi, Okoli e Djimsiti mentre De Roon e Scalvini - in caso di forfait del numero 7 - andranno a centrocampo. Hateboer e Maehle si piazzeranno sulle corsie esterne con Pasalic a supporto di Muriel e Zapata. Per il reparto offensivo attenzione a Lookman, Gasp potrebbe sorprendere tutti con il nuovo arrivato in campo dal 1'.