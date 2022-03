Verso Cagliari-Milan, la prima di Bellanova contro i rossoneri

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

All'andata non c'era, adesso è uno dei punti di forza del Cagliari. Sabato l'esterno sfiderà per la prima volta la squadra in cui è cresciuto. L'ha aspettata così tanto, questa serata… Raoul Bellanova ricorda il momento in cui ha rotto il cordone ombelicale per trasferirsi a Bordeaux, non immaginava, quel giorno, che avrebbe sfidato la prima volta il Diavolo in Sardegna, tre anni dopo, con la maglia del Cagliari. Lo scrive L'Unione Sarda.