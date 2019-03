Verso Chievo-Milan, nessun riposo per i gialloblù: ragazzi di Di Carlo subito al lavoro

Dopo il match disputato contro il Torino, i gialloblù sono tornati subito al lavoro a Veronello per iniziare la preparazione alla prossima sfida di campionato che giocheranno in anticipo sabato 9 marzo contro il Milan allo stadio Bentegodi alle ore 20.30 per la 27^ giornata di Serie A. Il mister del Chievo Domenico Di Carlo, insieme al suo staff, ha diviso la squadra in due gruppi: chi ha disputato il match contro il Torino ha svolto un lavoro defaticante. Chi non è sceso in campo ha iniziato la seduta con un riscaldamento seguito da dei lavori di possesso palla per poi concludere con una partita