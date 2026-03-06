Verso il Derby: Inter, Bonny torna a disposizione. Lautaro lavora a parte
Giornata di allenamento e preparazione anche in casa Inter. Oggi per i nerazzurri ha lavorato a parte solo Lautaro Martinez, mentre Bonny è regolarmente rientrato in gruppo ed è a disposizione. Domattina ci sarà allenamento al mattino prima della conferenza stampa di Chivu, prevista alle 14:15 al BPER Training Centre.
MILAN-INTER, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Doveri
Assistenti: Baccini - Berti
IV uomo: Marchetti
VAR: Abisso
AVAR: Di Bello
