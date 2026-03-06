Verso il Derby: Inter, Bonny torna a disposizione. Lautaro lavora a parte

Giornata di allenamento e preparazione anche in casa Inter. Oggi per i nerazzurri ha lavorato a parte solo Lautaro Martinez, mentre Bonny è regolarmente rientrato in gruppo ed è a disposizione. Domattina ci sarà allenamento al mattino prima della conferenza stampa di Chivu, prevista alle 14:15 al BPER Training Centre.

MILAN-INTER, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Doveri

Assistenti: Baccini - Berti

IV uomo: Marchetti

VAR: Abisso

AVAR: Di Bello