Verso il Derby: Inter, Bonny torna a disposizione. Lautaro lavora a parte

Verso il Derby: Inter, Bonny torna a disposizione. Lautaro lavora a parteMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:49L'Avversario
di Redazione MilanNews

Giornata di allenamento e preparazione anche in casa Inter. Oggi per i nerazzurri ha lavorato a parte solo Lautaro Martinez, mentre Bonny è regolarmente rientrato in gruppo ed è a disposizione. Domattina ci sarà allenamento al mattino prima della conferenza stampa di Chivu, prevista alle 14:15 al BPER Training Centre.

MILAN-INTER, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Doveri
Assistenti: Baccini - Berti
IV uomo: Marchetti
VAR: Abisso
AVAR: Di Bello