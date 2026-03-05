L'Arsenal tenta Pio Esposito? La risposta dell'esperto di mercato

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:40L'Avversario
di Andrea La Manna

Sul suo profilo X, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato dell'attaccante italiano sulla cresta dell'onda in questo momento: Pio Esposito. Probabilmente titolare questa domenica nel derby di Milano, il classe 2005 è al centro di diverse voci di mercato anche se, il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta nega ogni possibilità.

A confermare questa cosa è proprio Moretto che su X scrive: "l'Arsenal non è interessato a Pio Esposito"