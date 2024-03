Verso Lazio-Milan: i numeri dei biancocelesti all'Olimpico

E' il giorno di Lazio-Milan, gara valevole per la 27^esima giornata di Serie A, in programma questa sera alle 20:45 all'Olimpico di Roma. Match di fondamentale importanza per il percorso in campionato di entrambe le squadre, con i rossoneri reduci dal pareggio interno per 1-1 contro l'Atalanta, mentre i ragazzi di Sarri arrivano dalla sconfitta di Firenze per 2-1. Apriamo un breve focus sui numeri in casa, in Serie A dei nostri avversari:

Infatti, ecco i numeri casalinghi finora della Lazio in campionato: i biancocelesti hanno giocato 12 partite all'Olimpico, collezionando 3 sconfitte, 3 pareggi e 6 vittorie, l'ultima tra le mura amiche, il 14 gennaio contro il Lecce (1-0).