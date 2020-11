Verso Lille-Milan: Renato Sanches assenza pesante per i francesi

Se nel Milan mancherà Ibrahimovic, il Lille dovrà fare a meno di Renato Sanches (al suo posto dovrebbe giocare André), uno dei pilastri del centrocampo di Galtier: "Come manca Ibra al Milan - ha dichiarato l’allenatore alla vigilia - a noi manca un giocatore che faccia bene la pressione in mezzo al campo. Ha delle qualità uniche, ma abbiamo altri giocatori che possono fare bene in quella posizione, con qualità diverse". Per il Lille, come sottolinea Tuttosport, si tratta di un’assenza pesante.