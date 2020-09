Verso Milan-Bologna, 0-0 dei rossoblu nell’amichevole contro la Virtus Entella

A Casteldebole, contro una squadra di Serie B, il Bologna non va oltre lo 0-0 nell'ultima amichevole di preparazione al campionato, in cui esordirà contro il Milan. La formazione di Sinisa Mihajlovic contro la Virtus Entella non è riuscita a sbloccare il match. Test comunque utile per le rotazioni e per qualche indicazione di formazione. L'allenatore serbo aveva scelto il 4-3-3 ad inizio partita, facendo diverse sostituzioni poi a cominciare dall'inizio della ripresa. Neanche i più freschi, però, hanno riuscito a modificare il risultate. Reti bianche.