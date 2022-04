Verso Milan-Fiorentina, la probabile formazione di Italiano

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Momento complicato per la Fiorentina, chiamata a rialzarsi sul campo della capolista. Nel 4-3-3 di Italiano il solito Terracciano tra i pali, davanti a lui verso la conferma tre quarti della difesa vista mercoledì, con Igor candidato a prendere il posto di Martinez Quarta. A centrocampo pienamente recuperati Torreira e Bonaventura, pronti alla seconda di fila tra i titolari, con loro uno tra Duncan e Maleh. In attacco Gonzalez quasi certo di un posto sulla destra, sfida Saponara-Sottil sul lato opposto. Come centravanti più Cabral di Piatek.