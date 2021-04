Verso Milan-Genoa: Ballardini potrebbe tenere fuori tutti i diffidati

Per la sfida di domenica in casa del Milan, Davide Ballardini, tecnico del Genoa, dovrà fare sicuramente a meno dello squalificato Criscito e dell'infortunato Zappacosta e sembra intenzionato a lasciare a riposo anche i giocatori diffidati per preservarli in vista dei successivi scontri diretti per la salvezza contro Benevento e Spezia: si tratta di Radovanovic, Pandev, Zajc e Ghiglione, che a San Siro potrebbero iniziare la partita dalla panchina. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport questa mattina.