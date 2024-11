Verso Milan-Juve, Thiago Motta senza attaccanti: dubbio Weah-Yldiz

Per la sfida di San Siro di sabato contro il Milan Thiago Motta, alla guida della Juve, dovrà fare a meno di Dusan Vlahovic, uscito anzitempo dall'ultima sfida con la Serbia a causa di un problema muscolare. L'assenza del numero 9 si somma a quella già messa in contro di Milik e a quella di Nico Gonzalez, ancora non pienamente recuperato.

L'allenatore dei bianconeri quindi sta valutando quale può essere la soluzione migliore per affrontare il Milan di Fonseca: Yldiz falso nueve o un Weah, provato oggi in allenamento, punta come il papà George? Nelle prossime ore probabilmente sarà tutto un po' più chiaro.