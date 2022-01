Verso Milan-Juventus, la probabile formazione dei bianconeri

Bonucci, Chiesa e Ramsey gli unici indisponibili di Massimiliano Allegri per la sfida di San Siro contro il Milan. Il tecnico livornese a caccia della vittoria contro la sua ex squadra con De Ligt e Chiellini coppia centrale di difesa e De Sciglio e Pellegrini, avanti su Alex Sandro sugli esterni a protezione della porta di Szczesny. In mezzo al campo avanza il proprio raggio d’azione Cuadrado con Locatelli e McKennie certi del posto e uno fra Arthur e Rabiot a completare il pacchetto di centrocampo. Pochi dubbi in attacco dove Dybala sarà accompagnato da Morata.