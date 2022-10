Verso Milan-Juventus, la probabile formazione dei bianconeri

Fonte: Tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Appuntamento col big match di San Siro per la Juventus di Massimiliano Allegri che ritrova il Milan da ex. Davanti a Szczesny spazio a Danilo e Alex Sandro sugli esterni con Bremer e Bonucci in zona centrale. In mezzo al campo Locatelli con Rabiot. Cuadrado favorito per il posto sull’esterno di destra con Kostic a sinistra. In attacco certo del posto Vlahovic con Milik che potrebbe stringere i denti e partire dal primo minuto.