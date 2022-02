Verso Milan-Lazio, ecco i convocati di Maurizio Sarri

Dimitrije Kamenovic è la grande novità dei convocati di Maurizio Sarri per la sfida di stasera al Milan, nella quale il collettivo biancoceleste si gioca l'accesso alla semifinale di Coppa Italia. Il serbo è arrivato nel mercato di gennaio dopo un'attesa di sei mesi e stasera sarà a disposizione del tecnico ex Chelsea. Questi i convocati per la gara:

Portieri: Adamonis, Reina, Strakosha.

Difensori: Floriani, Hysaj, Kamenovic, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu.

Centrocampisti: Andrè Anderson, Basic, Cataldi, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic-Savic.

Attaccanti: Cabral, Felipe Anderson, Immobile, Moro, Pedro, Romero, Zaccagni.