Verso Milan-Lazio, quasi sold-out il settore ospiti

Come riferito dai colleghi di lalaziosiamonoi.it, saranno tanti i tifosi capitolini che seguiranno la propria squadra nella trasferta di San Siro. Il settore ospiti viaggia verso il tutto esaurito e al momento i tagliandi venduti sono 1808 in totale a fronte dei circa 2000 messi a disposizione. C'è grande entusiasmo in casa Lazio per le due vittorie ottenute fin qui e contro il Milan i sostenitori biancocelesti proveranno a spingere la squadra verso il terzo successo consecutivo.