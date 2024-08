Verso Milan-Monza: i convocati di mister Sandro Nesta

Alessandro Nesta, allenatore del Monza, ha convocato 26 calciatori per la partita in programma domani a San Siro contro il Milan, valida per la seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi. Di seguito la lista completa, nella quale non figurano gli infortunati Ciurria e Djuric, ma neanche Caprari:

Portieri: Pizzignacco, Sorrentino, Mazza

Difensori: Izzo, Caldirola, Pedro Pereira, Bettella, Birindelli, Pablo Mari, D'Ambrosio, Carboni, Kyriakopoulos

Centrocampisti: Gagliardini, Machin, Sensi, Valoti, Pessina, Bondo, D'Alessandro

Attaccanti: Maldini, Diaw, Maric, Petagna, Mota Carvalho, Marras, Vignato.