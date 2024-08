Verso Milan-Torino: per i granata prima dei rossoneri c'è l'ostacolo Cosenza in Coppa Italia

Dopo il successo di ieri per 3-0 in amichevole contro il Metz per il Torino la prossima partita sarà il primo impegno ufficiale in stagione. I granata infatti scenderanno in campo domenica prossima, l'11 agosto, contro il Cosenza allo stadio Olimpico Grande Torino per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Una gara che servirà per capire lo stato di forma della squadra di Paolo Vanoli, che la settimana successiva debutterà anche in Serie A contro il Milan a San Siro.

VERSO MILAN-TORINO, I BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Torino sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e sui circuiti Vivaticket, secondo le seguenti modalità:

Fase abbonati: dalle ore 12.00 di martedì 23 luglio alle 23.59 di giovedì 25 luglio, gli abbonati potranno acquistare un biglietto aggiuntivo nei settori disponibili, con listino dedicato.