Verso Milan-Venezia: vicino un rientro importante per la squadra di Di Francesco

Manca sempre meno al ritorno in campo del Milan in Serie A. Infatti, sabato 14 settembre i rossoneri saranno impegnati nella delicatissima sfida contro il Venezia a San Siro. Sul fronte avversari, arrivano ottime notizie per Di Francesco.

Stando a quanto riportato da TrivenetoGoal.it filtra grande ottimismo per il rientro di Busio. Il giovane calciatore è una pedina fondamentale per la squadra neopromossa: potrebbe addirittura partire titolare contro il Milan.