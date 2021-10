Verso Milan-Verona, Barak si sta già allenando agli ordini di mister Tudor

Come riportato dai colleghi di TuttoHellasVerona.it, Antonin Barak questa mattina si è già allenato con la squadra agli ordini di mister Igor Tudor per preparare la partita di sabato sera contro il Milan che si giocherà a San Siro. Barak ha saltato per squalifica il match di ieri sera della sua Repubblica Ceca contro la Bielorussia, ed è rientrato in anticipo in Italia. Il centrocampista dunque con il Milan ci sarà, avendo avuto anche dei giorni in più per allenarsi al meglio.