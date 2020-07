Verso Napoli-Milan, allenamento al San Paolo per i partenopei

Il Napoli si prepara in vista della prossima gara di campionato contro il Milan, in scena al San Paolo. Il club azzurro, sulle colonne del proprio sito ufficiale, ha diramato il report sulla seduta d'allenamento: "Seduta mattutina oggi per il Napoli allo Stadio San Paolo. Gli azzurri prepareranno il match contro il Milan per la 32esima giornata di Serie A in programma domani al San Paolo. Dopo una prima fase dedicata al torello, la squadra è stata impegnata con esercizi di mobilità. Successivamente esercitazioni di passaggi e lavoro finalizzato alla velocità. Chiusura con seduta tecnico tattica. Lavoro in palestra per Llorente".