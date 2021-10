Verso Roma-Milan, i precedenti di Mourinho contro i rossoneri

Sette precedenti per il tecnico giallorosso, José Mourinho, contro il Milan. Il computo complessivo è di 4 vittorie per il portoghese, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il successo più recente risale alla Champions League 2010-11, quando da allenatore del Real Madrid affrontò i rossoneri battendoli 2-0 al Bernabeu. Il primo confronto in assoluto tra le parti è datato 2003, in Supercoppa Europea. In quell’occasione – da allenatore del Porto – vinse il Milan 1-0. Mourinho ha affrontato il Milan da manager del Porto, dell’Inter e del Milan.