Verso Sassuolo-Milan, la probabile formazione di Dionisi

© foto di www.imagephotoagency.it

"Non faremo da sparring partner" ha detto Alessio Dionisi in una recente intervista alla Gazzetta. E il tecnico intende schierare la miglior formazione possibile in vista dell'ultima giornata, provando a chiudere nella parte sinistra della classifica. Dovrebbe esserci la conferma del 4-2-3-1 (all'andata il tecnico scelse il 4-3-3) con Consigli tra i pali, Muldur e Kyriakopoulos sulle fasce, Chiriches e Ferrari (Ayhan in coda, proverà a soffiare il posto a uno dei due fino all'ultimo) al centro. In mezzo al campo Maxime Lopez e Magnanelli, all'ultima da calciatore. In avanti Berardi, Raspadori, Traore con Scamacca. Alternativa 4-3-3 con Matheus Henrique titolare e Traore inizialmente in panchina.