Verso Udinese-Milan, Runjaic parlerà in conferenza oggi alle 14:00

Il tecnico dei friulani Kosta Runjaic incontrerà i giornalisti oggi, giovedì alle 14.00 presso la sala stampa del Bluenergy Stadium per presentare Udinese-Milan. Per la stampa sarà aperto l'ingresso Uffici dello stadio. La conferenza sarà trasmessa in diretta su TV 12.

DOVE VEDERE UDINESE-MILAN

Data: venerdì 11 aprile 2025

Ora: 20:45

Stadio: Bluenergy Stadium

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Sky Sport, NOW Tv

Web: MilanNews.it