VIDEO - Simeone, dallo spavento alla gioia: "Milan superiore per 30', dopo il rosso..."

L'Atletico porta a casa tre punti da San Siro, in una partita cominciata male ma aggiustata nella ripresa anche grazie ai cambi e a qualche rivedibile decisione arbitrale. Questo il commento di Diego Simeone: "Per quello che ho visto il Milan è stato superiore nei primi 30 minuti, ha fatto meglio di noi e dopo è cominciata un'altra partita quando loro sono rimasti in 10 e noi siamo cresciuti. Abbiamo cambiato qualcosa nel secondo tempo e abbiamo cercato in tutti i modi di segnare. Il gol era nell'aria perché Suarez aveva avuto due occasioni e una Correa. Il rigore ci ha consegnato una vittoria importante, chiaro".