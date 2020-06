Zappacosta: "Sensazioni forti per il mio rientro. Champions? Dobbiamo crederci"

Il terzino della Roma, in prestito dal Chelsea, Davide Zappacosta, ha parlato, dopo il lungo stop dovuto al suo infortunio al ginocchio, davanti alle telecamere del canale telematico ufficiale del club giallorosso. Questo un estratto del prossimo avversario del Milan: "Il rientro con la Samp? Sono state sensazioni molto forti, non era semplice dopo un lungo stop, ma ora serve solo la massima concentrazione sul prossimo futuro. Devo allenarmi al massimo, giorno dopo giorno, e concludere degnamente questa stagione con i miei compagni. Le prossime partite e la Champions? Saranno partite impegnative, abbiamo l’obbligo di crederci, non conta giocare in casa o fuori, è uguale per tutti e serve lo stesso approccio, senza calcoli”.