LA LETTERA DEL TIFOSO: "Calma e sangue freddo" di Leonardo

Buongiorno!

Allora: premetto che avrei tenuto Giampaolo almeno fino al girone di ritorno, ma purtroppo è andata così e Mister Pioli ha iniziato, a mio parere, con il giusto piglio. Ormai anche quest'anno sarà un anno di transizione (così vengono definite le stagioni di....), allora perché non alzare ulteriormente la posta sulle scommesse sui giovani? Caro dt Maldini, mio eterno amore (mio figlio si chiama Paolo ed ho ancora la foto in cui, appena 'ritirato' dall'ospedale, posa sopra una prima pagina di gazzetta settembre 2009 che titolava:"il nuovo Maldini" ), essendo io uno dei 60 milioni di ct/dt italiani mi permetto di suggerire alcuni nomi che mi hanno conquistato ultimamente ed in linea con le ns. capacità attuali: Olmo, Tonali, Castrovilli, Joao Mario(scommessa), Berardi e sopratutto Vignato, giocatore che ho il piacere di poter vedere dal vivo con continuità e che va preso prima che la quotazione si impenni zona 50... Con gli altri in rosa ci possiamo lavorare! Dai Milan, è solo questione di tempo, non può piovere per sempre si diceva negli anni '90...

Un vostro grande tifoso, con affetto

Leonardo