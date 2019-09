LA LETTERA DEL TIFOSO: "Cambiamo atteggiamento" di Antonio

Salve a tutti amici rossoneri, vorrei spendere due parole sull'attuale situazione della nostra amata squadra del cuore.

Premetto che sono un nostalgico di Gattuso, vuoi per ragioni sentimentali vuoi anche per meriti sportivi avrei preferito che si fosse data continuità al lavoro di mister Rino, comunque in estate dopo le prime conferenze di mister Giampaolo mi ero creato buone aspettative sull'attuale stagione anche perché dal mercato ne siamo usciti rinforzati rispetto all'anno scorso.

Purtroppo però mi sono subito ricreduto, le prime partite non sono confortanti, manca gioco è vero, ma soprattutto a parer mio manca una persona che capisca i limiti di questa rosa, che adatti il gioco ai giocatori presenti e che quindi come Rino aveva giustamente fatto mettesse ogni singolo in grado di rendere al meglio. Per me non è questione di uomini ma di atteggiamento, con questi giocatori non possiamo pretendere di essere sempre noi a comandare il gioco perché non siamo i più forti, quindi che cessino questi proclami di "bel gioco" e che arrivino punti, in fondo l'anno scorso si sono fatti punti con Napoli, Atalanta, Roma, Lazio quindi forse Rino un così cattivo lavoro non aveva fatto.

Ultimo appunto Suso, quando è in giornata cambia la partita, il problema è che di queste giornate non ce ne sono molte in stagione e comunque quest'anno c'è chi può prendere il suo posto. Chiudendo dico solo sbrighiamoci perché tempo nn ce n'è più è bene che se ne accorgano anche in società.

Sempre Forza Milan

Antonio D.