LA LETTERA DEL TIFOSO: "Ci rialzeremo" di Salvatore

In settimane,in giornate,in ore così drammatiche per l'intero Pianeta, ma soprattutto per il nostro Paese,dove i numeri purtroppo hanno preso il sopravvento sui cognomi ed i nomi delle innumerevoli vittime di un virus che si fa chiamare Corona,ma che di reale non ha nulla,di un virus microscopico ma ancora potente che cerca di attirare le attenzioni mietendo vittime perché altro non sa fare,mi riesce davvero difficile parlare di calcio.

Eppure sono a qui a scrivere, perché non è di calcio che sto parlando,ma di una passione, inconsciamente trasmessami da mia sorella,che ho nel cuore da quando ho iniziato a vedere calcare il Meazza a Marco Van Basten.

Nonostante le stagioni non all'altezza disputate negli ultimi anni,noi tifosi non abbiamo mai smesso neppur per​ un istante di incitare i nostri beniamini con la maglia rossonera.Non abbiamo mai smesso di credere che ci rialzeremo,nonostante gli innumerevoli cambi di proprietà, nonostante gli innumerevoli cambi di allenatore,di calciatori e di progetti tecnici.Non appena le nostre vite saranno al sicuro,a pandemia sconfitta, grazie agli studi dei nostri biologi,alla preparazione dei nostri medici, all'impegno dei nostri infermieri,noi milanisti ci aspettiamo che con la stessa tenacia chiunque abbia le redini rossonere in mano,sconfigga i fallimenti di queste annate,così da poterci rendere ulteriormente fieri di essere Milanisti!

Si rialzerà il nostro Paese ferito,ma non vinto,e seppur premetto,non ci sia da paragone il rialzo,torneremo sul tetto del Mondo anche noi!

Salvatore Iannicelli.