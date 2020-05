LA LETTERA DEL TIFOSO: "Due acquisti e una conferma" di Marco

Buongiorno tifosi rossoneri,

Non si sa come finirà questo campionato e allora forse non è meglio se si pensasse già al prossimo?

Con il budget che metterà a disposizione la società lo investirei totalmente su due acquisti, senza spendere in giocatori inutili.

Punterei praticamente tutto su Tonali, Cellino chiede 50 milioni? Beh perché non spenderli, avremmo in rosa un centrocampista completo e soprattutto che darebbe garanzia per i prossimi anni, inoltre abbiamo due giovani, Brescianini e Pobega, che sostituirebbero tranquillamente Bonaventura e Biglia.

Gli altri soldi li investirei su Boga, un esterno ottimo con il vizio del gol che migliorerebbe e non poco il reparto offensivo.

La conferma? Ovviamente Zlatan lui farebbe crescere e non poco i nostri giovani con una mentalità vincente. La gioventù va bene, ma sicuramente dovrà essere affiancata da un po’ di esperienza e carisma che aiutino nei momenti difficili.

Forza rossoneri!!!

Marco da Torino