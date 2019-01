LA LETTERA DEL TIFOSO: "Evitiamo spese inutili" di Riccardo

Cari tifosi milanisti,

è da giorni che sento di questo interesse del Milan verso i due centrocampisti del Sassuolo Duncan e Sensi. Rimango sinceramente basito in primis dal prezzo (20 milioni?!) e poi per le qualità stesse dei due. Qualcuno di voi pensa che uno dei due possa avere un impatto decisivo nel Milan? Sensi, assurdamente valutato 20 milioni, fatica ad avere una maglia da titolare a Sassuolo, può essere mai la nostra soluzione?

Io in un mercato con evidenti limiti, punterei soprattutto su un esterno d’attacco, che porti un po’ di velocità (da quanto tempo ci manca) e pericolosità. Il profilo di Ferreira Carrasco non mi dispiace affatto e con le due parti che si vengono incontro penso si possa fare. Il sogno rimane sempre Martial in scadenza a giugno, quale miglior occasione per evitare anche eccessivi esborsi per il cartellino? Detto ciò confido nella competenza di Leonardo e Maldini, che sono sicuro ci porteranno un regalo per ottenere questo fondamentale 4º posto.

Un saluto e FORZA MAGICO MILAN

Riccardo da Latina