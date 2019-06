LA LETTERA DEL TIFOSO: "Idea di mercato" di Fabio

Come sappiamo il Milan di Giampaolo giocherà con il 4-3-1-2 e in un modulo come questo un giocatore come Castillejo faticherà a trovare spazio. D’altra parte il Milan con l’addio sicuro, per un motivo o per l’altro, di quattro centrocampisti avrà bisogno di molti giocatori in quel ruolo. Tra i nomi usciti in queste settimane c’è anche quello di Praet della Sampdoria, che ultimamente ha ufficializzato sulla panchina Eusebio Di Francesco che giocherà sicuramente con il 4-3-3. Prendendo atto del FairPlay finanziario e delle sue conseguenze, perché non proporre alla Sampdoria uno scambio, più qualche milione di conguaglio, Castillejo-Praet? Un giocatore come Castillejo farebbe sicuramente comodo ai blucerchiati mentre noi avremmo un ottimo giocatore a disposizione in un ruolo cruciale, senza contare che è già stato allenato da Giampaolo che l’ha richiesto espressamente. Grazie a Milan News e Forza Milan sempre!!!!!!!

Fabio