LA LETTERA DEL TIFOSO: "Idea top" di Salvatore

Analizzando la situazione generale urgono rinforzi di spessore tecnico e caratteriale.Troppo brutta questa classifica, non ci appartiene, bisogna quanto prima risalire la china. Si vocifera di una partenza illustre in casa Milan nel mercato invernale: Kessie, giocatore che fino a qualche partita fa era un titolare inamovibile, ma che non ha saputo ripetere per continuità le meravigliose prestazioni atalantine.

Per una sua eventuale sostituzione vedrei di gran lunga superiore a tutti i papabili Emre Can.

Giocatore di caratura internazionale e in uscita dai cancelli di Vinovo. Potrebbe essere un grandissimo colpo.

Forza Milan.

Salvatore Iannicelli