LA LETTERA DEL TIFOSO: "Il mercato del Milan" di Marco

Sono Marco noto tifoso rossonero, voglio dare la mia opinione sugli acquisti e le cessioni del Milan.

Prima di tutto sono felice di aver trattenuto Suso (che ho difeso nella scorsa lettera) e soprattutto Donnarumma il nostro portiere per i prossimi 25 anni.. io penso che il Milan quest'anno abbia optato per gente che ha tanta fame e voglia di dimostrare il proprio valore, uno su tutti Bennacer, che si è già adattato... Un altro giocatore che vorrei tanto vedere è Rafael Leao, sono convinto che riuscirà a stupirci... Il Milan ha aperto un nuovo corso facendo acquisti mirati. Anche Duarte sarà una sorpresa, come Theo Hernandez, che ha già dimostrato la sua classe e velocità nel precampionato.. Io credo che quest'anno il Milan darà filo da torcere a diverse squadre e sono sicuro che potrà lottare per il quarto posto..

Il giocatore che più mi stuzzica è Ante Rebic. Voi penserete che magari non è fortissimo invece è un giocatore che serviva tantissimo a questo Milan può giocare soprattutto con Piatek e anche da prima punta. Sono soddisfatto di tutti gli acquisti, ma l'unica cosa che non mi va giù è stata la cessione di Cutrone, del nostro pungiglione come dice Pellegatti..

Io spero in futuro di riportarlo al Milan perché lui ha sempre dimostrato di meritare questa maglia ed è stato ceduto per il financial fair play, però un giorno ritornerà, ne sono sicuro, migliorerà e verrà convocato pure in nazionale da Mancini. Statene certi.

Comunque alla fine della fiera sono contento perché credo che saremo competitivi quest'anno, noi siamo il Milan e riusciremo a rialzarci...

Quest'anno credo che il quarto posto non sarà solo una suggestione.. fidatevi.

Sempre Forza Milan

Marco