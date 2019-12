LA LETTERA DEL TIFOSO: "Il modulo di gioco per un Milan di alto livello" di Gianni

Buongiorno, il Milan nello scorso campionato ha segnato una media di 1,44 gol a partita, in quello in corso ha una media di 1 gol a partita. Lo scorso anno ha subito 0,94 reti a partita, quest'anno 1,18. Questa analisi dice che quest'anno siamo peggiorati ma, siamo in tempo per migliorarci. La mia riflessione, ruolo per ruolo, è la seguente in base alle caratteristiche dei singoli. Ne esce fuori un 3-4-1-2 che, fossi in Pioli, durante la sosta natalizia proverei puntando sui giocatori di cui sotto.

Conti: giocando 5° di centrocampo renderebbe il doppio, vedi Atalanta

Hernandez: anche lui giocando 5° di centrocampo renderebbe molto di più

Bennacer: ottima tecnica individuale, è nel ruolo giusto

Romagnoli: ottimo difensore centrale, in una difesa a 3 sarebbe un ottimo centrosx, deve migliorare tecnicamente

Musacchio: in attesa di Duarte può fare il terzo di difesa sul centrodx

Caldara: ottima tecnica individuale, calciatore a cui affidare le chiavi della difesa, ottimo centrale difensivo con il vizio del gol

Keissie: non è in un buon momento di forma, ha bisogno di sentire la fiducia dell'ambiente. È il centrocampista di dx tra i migliori in circolazione

Bonaventura: è una garanzia, farlo giocare mezzo sx è un grande vantaggio perché difende, attacca, segna

Calhanoglu o Paqueta: sono due trequartisti, il primo, più ordinato, con un gran tiro dalla distanza che nel suo vero ruolo può sfruttare di più, il secondo è estroso, dalla tecnica sopraffina, giocando fuori ruolo rende il 50%.

Piatek: è una prima punta vera, giocando con Leao accanto e un trequartista, credo che comincerà a segnare raffica

Leao: per lui è naturale fare quello che fa con la palla al piede, non è una prima punta ma una grande seconda punta

La rosa del Milan è di alto livello, ho giocato al calcio e so quello che dico, basta utilizzare i calciatori sfruttando al massimo le loro caratteristiche. Auguri per i tuoi 120 anni grande Milan.

Cordiali saluti

Gianni P.