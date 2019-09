LA LETTERA DEL TIFOSO: "Il paradosso di Suso" di Francesco

All’unanimità, Suso è considerato, dagli addetti ai lavori, il giocatore più tecnico del Milan, il più abile nell’uno contro uno, l’unico che può saltare l’uomo e dare imprevedibilità alla manovra rossonera.

Questo, sulla carta, è tutto vero. Se da una parte però l’allenatore ha tra le mani una gemma da forgiare, dall’altro si trova quasi nella posizione di dover metterlo in campo a tutti i costi se non fosse per non smentire quanto gli addetti ai lavori affermano. Ecco che in questo caso emergono tutti i limiti di un giocatore che condiziona più in negativo che positivamente le sorti della propria squadra.

Suso è un giocatore che può giocare su una singola ‘mattonella’ del campo di gioco. I tentativi di schierarlo trequartista hanno dato risultati poco incoraggianti. La sua imprevedibilità, da punto di forza, è diventata punto di debolezza, le solite finte a rientrare verso il centro del campo, per portarsi la palla sul piede più educato, le conoscono anche i magazzinieri di San Siro, figuriamoci le difese avversarie.

Vedo una analogia con l’estremamente tecnico Menez. Il Milan non poteva farne a meno. Ma quando una squadra non può fare a meno di un giocatore tanto talentuoso quanto discontinuo, significa che ci sono dei limiti strutturali. E in questi casi, un allenatore è quasi condizionato ad affidarsi totalmente a qualche giocata che il Suso del caso può, forse, inventare. Questo però condiziona l’intera manovra della squadra e si perde di vista l’identità a cui un allenatore non deve mai rinunciare.

Ecco il paradosso: il tuo miglior giocatore (a detta, se non di tutti, della maggior parte) è forse il più grande limite di una squadra e di un allenatore che, probabilmente, gioverebbero di una mossa tanto impopolare (come la rinuncia dello stesso quanto) quanto capace di donare una ventata di freschezza ad una manovra nello stallo più totale.

